Offenbarungseid der Notenbanken! (Denken verboten)

Die Notenbanken weltweit schicken sich immer mehr an alle Probleme mit Geld zu lösen. Immer mehr wird in die Märkte interveniert und damit manipuliert. Es werden Staatsanleihen, Unternehmensanleihen ETFs und Aktien gekauft. Damit haben wir die Planwirtschaft der Notenbanken. Wenn das Helikoptergeld im großen Stil kommt, warum müssen wir dann überhaupt noch Steuern zahlen? Kann dies funktionieren oder ist es zum Scheitern verurteilt und was mache ich mit meinem Geld wenn diese Illusion vom ständigen Gelddrucken doch nicht funktioniert?