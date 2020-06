Anouch Wilhelms von der Société Générale erklärt in der Sendung "Zertifikate Aktuell", was die Tech-Werte zuletzt so angetrieben hatte und wie er deren weitere Entwicklungsperspektiven einschätzt. Welche Möglichkeiten beispielsweise Discountzertifikate auf den Nasdaq 100 bieten und welche Risiken diesen gegenüberstehen, darüber spricht der Zertifikate-Experte mit Moderatorin Viola Grebe in der vollständigen Sendung.