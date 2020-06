Marktidee: Deutsche Börse

Die Aktie der Deutschen Börse hat sich in den vergangenen Monaten glänzend entwickelt. Gestern brach der Kurs auf ein neues Allzeithoch aus. Damit bestätigte das Papier den Aufwärtstrend in allen Zeitebenen. Auf der Oberseite rücken jetzt drei neue Zielzonen in den Fokus.