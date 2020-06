Rasanter ifo-Anstieg - Hoffnung für das dritte Quartal, ifo-Chef Fuest?

Die gute Nachricht: der ifo-Index ist so stark gestiegen wie noch nie und stärker als erwartet. War der wirtschaftliche Einbruch also nur halb so wild? Sind die Aussichten so gut? Ist die Hoffnung auf V-Erholung berechtigt(er)Reichen die Konjunktur-Pakete? Fragen von Antje Erhard an den Leiter des ifo-Instituts, Professor Clemens Fuest