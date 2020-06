Marktbreite - Sind US-Börsen in guter Verfassung, wie die NASDAQ-Rallye suggeriert?

Steigende Corona-Zahlen, dann noch die Insolvenz von Wirecard. In welcher Verfassung sind die Börsen? Schnell waren die neuen NASDAQ-Rekorde pulverisiert, als die Corona-Zahlen in die Höhe schossen. Ohnehin waren es doch nur wenige Titel, die die Rallye trugen/tragen, oder? Was sagt das über die gesamte Marktverfassung aus? Fragen von Antje Erhard an Matthias Hüppe, HSBC.