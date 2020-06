Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Wirecard. Mit einem gewaltigen Kurssprung ist diese Aktie in die neue Woche gestartet - allerdings hatte das Papier in den vergangenen sieben Handelstagen auch knapp 99 % verloren. Bei den Verkäufen steht das Papier der Lufthansa an zweiter. Stelle. Hier war vergangene Woche grünes Licht für die Rettung durch Staatshilfe gegeben worden. Nun steht die Sanierung an - und die könnte wehtun.