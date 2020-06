In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, die Deutsche Lufthansa, Varta, Tesla, Micron Technology, Infineon, Facebook und JinkoSolar.



Nach der Insolvenz ist die Aktie von Wirecard zum Paradies für Zocker geworden. Innerhalb weniger Tage hat sich die Aktie mehr als verachtfacht (!) und zeitweise wieder eine Bewertung von über einer Milliarde Euro erreicht. Das ist dann vielleicht doch etwas viel für eine Pleitefirma. Oder ist doch noch etwas zu holen bei Wirecard?



Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Zukunft der Lufthansa und die Aussichten für die Aktie, um gute Nachrichten und steigende Kurse von Varta, das 10-jährige Börsenjubiläum von Tesla, die guten Zahlen von Micron und die Auswirkungen auf Infineon, die zunehmenden Probleme bei Facebook und um die plötzliche Stärke der Aktie von JinkoSolar.



