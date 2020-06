Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Varta. Das Unternehmen bekommt eine staatliche Förderung von insgesamt 300 Millionen Euro für Projekte rund um Batteriezellen. Bei den Verkäufen taucht BioNTech auf (allerdings auch bei den Käufen.) Die Aktien von BioNTech hatten am Montag von einer Finanzspritze aus Singapur profitiert. Das in den USA und in Deutschland notierte Papier des Mainzer Biopharma-Unternehmens sprang aber auch am Dienstag im deutschen Handel wieder deutlich an.