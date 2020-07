Dennoch: Insgesamt stimmt die Richtung bei den Edelmetallen. "Es ist in meinen Augen nur noch eine Frage der Zeit, bis der Goldpreis das Allzeithoch bei 1.921 Dollar erreicht und übertrifft", sagt Markus Bußler. Dann werde vermutlich die runde Marke von 2.000 Dollar ihre Anziehungskraft entfalten.

Bei den Einzelaktien verlagert sich das Geschehen mehr und mehr in die dritte Reihe. "Große Produzenten wie Barrick Gold hatten bereits einen starken Lauf", sagt Markus Bußler. Jetzt gehe es in die zweite und vor allem dritte Reihe. Kleine Produzenten seien in den vergangenen Wochen erwacht und bei den Explorationsaktien gehe derzeit der Punk ab. "Hier spielt die wirkliche Musik." Aktien würden binnen weniger Tage um 50 Prozent und mehr explodieren.