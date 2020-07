Entweder Gold entwickelt ein kurzfristig extrem bullishes Szenario, bei dem der Goldpreis einfach weiterläuft oder Gold hält sich an seinen Fahrplan und korrigiert in den kommenden Wochen.

Einiges spreche dafür, dass Gold und Silber noch einmal zurücksetzen wird, bevor der Anstieg in Richtung eines neuen Allzeithochs in den Herbst hinein beginnt. So haben die Aktien der großen Goldproduzenten den Anstieg auf ein neues Mehrjahreshoch bei Gold nicht mehr mit nachvollzogen. Sowohl Barrick als auch Newmont - aber auch Franco-Nevada oder Kinross konnten mit dem Goldpreis zuletzt nicht mehr Schritt halten. Zwar hat es in der dritten Reihe einige sehr erfreuliche Bewegungen gegeben.