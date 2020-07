Marktidee: Infineon

Die Aktie von Infineon war am Freitag mit einem Plus von über vier Prozent einer der stärksten Werte im DAX. Gleichzeitig generierte der Kurs damit ein Anschlusskaufsignal. Damit sich das langfristige Bild noch weiter aufhellt, muss das Papier aber erst noch eine wichtige Widerstandszone überwinden. Dann könnte das Papier zwei weitere Zielzonen in Angriff nehmen.