Martin Weiß stellt zusammen mit Andreas Deutsch die wichtigsten Themen daraus vor. Die Titelstory lautet: "Green New Deal - wohin das Geld fließt - welche elf Aktien profitieren". Umweltbewusstsein wird immer wichtiger, auch an der Börse. Erfahren Sie in der neuen Ausgabe, auf welche Aktien Anleger jetzt setzen sollten.