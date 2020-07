Was langfristig eine klare Angelegenheit ist, verschwimmt unterjährig bis hin zu merkwürdigen Effekten. Der Riedl Report betrachtet das aktuell vorliegende Teilgebiet der Rezessionen. Weitere Themen der Sendung: 1) BASF und Telekom drücken den DAX, Amazon und Facebook stützen den S&P. 2) E-Signatur-BlueChip Docusign: Aufnahme in das TV-Depot 3) Bitcoin: Ausbruch aus dem Abwärtstrend 4) Börsensommer: Der DAX im August & September.



Indikatoren, Strategien, statistische Vorteile: In dieser Sendung dreht sich alles um die Welt der quantitativen Analyse des Aktienmarkts. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst, Börsenbriefautor und leitender Redakteur technischer Systeme der Börsenmedien AG, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Ein Marktüberblick, die Top/Flop-Aktie der Woche, diverse Handelsstrategien und ein wechselndes Wochenthema prägen das wöchentliche Format.

Kapitalanlage basierend auf Fakten statt Meinungen und Zahlen statt Emotionen: Das ist das Ziel des Riedl Reports. Dazu gibt die Sendung einen wöchentlichen Einblick in die vielfältigen Potentiale systematischer Geldanlage. Von der sinnvollen Suche nach aussichtsreichen Aktien über statistisch messbare Effekte der Psychologie bis hin zu den diversen Elementen komplexer Handelssysteme. Anleger sollen auf diese Weise bei ihrem schrittweisen Lernprozess an der Börse unterstützt werden.

Autor: Dr. Dennis Riedl.

Aktuelle Publikationen des Autors:

TSI USA (Musterdepot: +26,9% in 2020, +265,2% seit 2.3.2016)

Turnaround-Formel (Musterdepot: +18,5% in 2020, +113,9% seit 17.02.2017).

Hinweis auf Interessenskonflikte:

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.

Der Autor Dr. Dennis Riedl ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.