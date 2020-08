Marktkenner Robert Halver von der Baader Bank spricht im Interview mit Moderatorin Viola Grebe über die Gründe, die heute für einen positiven Start gesorgt hatten und über die Unsicherheiten, die den Markt zuletzt vorsichtiger werden liessen. Was von der Berichtssaison an Impulsen ausgehen könnte, was der starke Euro für den Markt bedeutet und wie seine Einschätzung für den weiteren Verlauf bis zum Herbst aussieht, mehr dazu im vollständigen Interview.