Marktkenner Chris Zwermann von Zwermann Financial nimmt neben dem Gold-Chart auch die charttechnische Verfassung des Leitindex unter die Lupe. Was er hier in der nahen Zukunft erwartet, wie sich die US-Märkte entwickeln könnten und welche Einzelaktien mancher Krisengewinner gerade charttechnisches Potenzial haben, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.