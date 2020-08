Durchwachsene Unternehmenszahlen, steigender Goldpreis und US-Hilfspakete per Verfügung

Die Ungeduld und Unzufriedenheit in den USA soll durch schnelle Hilfen für die Wirtschaft gemildert werden. Wie dramatisch steht es wirklich die Konjunktur der US-Weltmacht und welche Folgen hat das in naher Zukunft für die weltweiten Finanzmärkte? Mehr dazu erfahren Sie in diesem Interview mit dem Chef-Anlage-Strategen der Deutschen Bank, Dr. Ulrich Stephan.