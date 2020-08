Brent - Im Schatten von Gold und Silber

Einige Themen beherrschen in diesen Zeiten das Marktgeschehen. Impfstoffhoffnung, Konjunkturpakete, der Goldpreis auf Rekordhöhe. Doch ein Thema scheint etwas in den Hintergrund gerückt zu sein, ist aber nicht weniger spektakulär. Die Futures auf den Ölpreis notierten vor wenigen Monaten zum ersten Mal im negativen Bereich. Das ist für Manche Schnee von gestern. Weshalb der Ölpreis weiterhin einen Blick wert ist und welche Anlagemöglichkeiten sich im Bereich der Zertifikate bieten, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell mit Christian Köker von HSBC.