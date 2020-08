Am wichtigsten: die Einkaufsmanagerindizes China (schon da, so lala ausgefallen), Europa und USA. FED-Konjunkturbericht am Mittwoch und Arbeitsmarkt am Freitag. Da werden mehr Stellen aber weniger Dynamik erwartet. Der DAX startet freundlich in die Woche. Die Börse überprüft die Indizes am Donnerstag. Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse.