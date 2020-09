Vola als Alarmsignal? Nasdaq seit Tief mit fast 100 Prozent Erholung - war die Korrektur fällig, ist es "nur" eine Korrektur"? Ist Gold der große Gewinner (einmal mehr)? Welche Asset-Klasse denn dann in diesem vielleicht wilden Herbst? Fragen an Christoph Zwermann von Zwermann Financial.