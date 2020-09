Kein neues I-Phone im September - fällt Weihnachten dieses Jahr ins Wasser?

In den September gehören mittlerweile definitiv zwei Dinge: Lebkuchen in den Supermarkt-Regalen und die Vorstellung des neuen I-Phones. Dieses Jahr sieht das anders aus. Die Corona-Pandemie bringt auch Apple in Verzug. Was die neuen Apple-Watches und I-Pads dagegen drauf haben und wie sich die Apple-Aktie schlägt, erfahren Sie hier.