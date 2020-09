"Das Zeitfenster für die Korrektur schließt sich allmählich", sagt Markus Bußler. Anleger sollten nun nach einem Ende der Korrektur Ausschau halten und sich für den nächsten Aufwärtstrend rüsten.

Auch in dieser Ausgabe geht es um 10 Aktien aus dem Gold- und Silbersektor, die Anleger im Depot haben sollte, um von dem voraussichtlichen Aufwärtstrend der kommenden Wochen und Monate zu profitieren. Nachdem in der vergangenen Ausgabe die großen und mittelgroßen Goldproduzenten an der Reihe gewesen sind, geht es dieses Mal um die Silberproduzenten und Explorationsunternehmen. Milliardär Eric Sprott scheint mit seinem Einstieg bei den Silberproduzenten First Majestic auf eine weitere Aufholjagd von Silber zu setzen. Doch lohnt es sich für Privatanleger tatsächlich auf First Majestic zu setzen oder sind es andere Silberwerte, die vielversprechender aussehen?