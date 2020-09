Weitere Erholung oder Corona-Rückschlag? - Ifo-Konjunkturprognose

Der Einbruch der deutschen Wirtschaft läuft glimpflicher ab als befürchtet. Die Wirtschaft verliert laut Ifo-Institut in diesem Jahr 5,2% statt 6,7% Das sind die guten Nachrichten. Was der deutschen Wirtschaft beim Wachstum bevorsteht und welche Branchen noch immer extrem unter Druck stehen, erfahren Sie in diesem Interview mit Prof. Dr. Clemens Fuest, dem Leiter des Ifo-Institutes.