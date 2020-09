Siemens Energy, Spin Off mit Erfolgsstory? - Zertifikate Aktuell

Siemens Energy - Aktien der Tochter Siemens Energy werden ab dem 25.09 an die Alt-Aktionäre verteilt. Am 28. September kann das Spin Off an der Börse gehandelt werden. Experten erwarten eine Erfolgsstory. Doch was passiert im Bereich der Zertifikate? Mehr dazu erfahren Sie in dieser Sendung mit Anouch Wilhelms von der Société Generale.