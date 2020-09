Marktidee: Nike.

Die Aktie des weltgrößten Sportartikel-Konzerns bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Vom Crash-Tief im März konnte sie sich V-förmig erholen. Am 23. September sprang das Papier zuletzt nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen auf ein neues Allzeithoch. Seither gönnt sich die Nike-Aktie eine Verschnaufpause. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals müsste der Kurs nun über eine bestimmte Marke steigen.