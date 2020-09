Marktkenner Chris Zwermann von Zwermann Financial blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Charts von EUR/USD, Gold und DAX, aber auch auf die US-Techwerte und die Emerging Markets. Welcher Markt in Europa besonders gut lief in diesem Jahr und welche Aktie aus dem Bereich Erneuerbare Energien charttechnisch gerade spannend aussieht, mehr dazu im vollständigen Interview.