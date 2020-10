Marktidee: Zalando.

Die Aktie von Zalando hat in den vergangenen Monaten eine imposante Rallye hingelegt. Erst am vergangenen Freitag markierte das Papier ein neues Rekordhoch. Aktuell konsolidiert der Kurs den jünsgten Schub. Aus technischer Sicht könnten die Bullen aber weiter am Ruder bleiben. Entscheidend sind dabei zwei bestimmte Marken auf der Oberseite und zwei Unterstützungen auf der Unterseite.