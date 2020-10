Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von SAP. Gestern hatte die Aktie fast Minus 22 Prozent nach den Quartalszahlen und einer erneut gesenkten Jahresprognose verloren. Das war der größte Kurssturz seit 1999. Auch heute gaben die Papiere zunächst weiter nach, drehten dann aber ins Plus. Der SAP-Mitgründer und AR-Chef Hasso Plattner setzte ein Zeichen. Er hat Aktien im Wert von fast 250 Mio ? erworben.

Bei den Verkäufen steht Nel im Fokus. Die Berichtssaison hat inzwischen ordentlich an Fahrt aufgenommen. Der norwegische Konzern wird am 5. November seine Zahlen vorlegen. An diesem Donnerstag steht allerdings erst ein anderes wichtiges Event an. Das Nel-Spin-off Everfuel strebt an den Merkur-Markt der Osloer Börse.