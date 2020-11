Wer tut den Börsen gut? Welche Mehrheiten braucht der Präsident - wer auch immer es wird - in Repräsentantenhaus und Kongress? Was, wenn es eine Hängepartie gibt? Bis wann muss der Präsident feststehen? Wie reagieren die Investoren auf welches Szenario? Amerika wählt: 5% bis 45% ist alles drin.... Von Antje Erhard fasst zusammen, was am so genannten Superwahltag 2020 möglich ist.