Welche Szenarien preisen die Märkte bereits ein und was fängt der Markt mit den jüngsten Fed-Beschlüssen an? Marktkenner Stefan Scharffetter, Baader Bank, spricht im Interview mit Moderatorin Viola Grebe über den Aktienmarkt nach der Wahl, die Rolle der Notenbanken bei der Eindämmung der wirtschaftlichen Corona-Folgen und die jüngsten Unternehmenszahlen. Was die Börse aus all dem machen könnte, mehr dazu im vollständigen Interview.