Neuer Kaufrausch - Favoritenwechsel durch Covid-Impfstoff / DER AKTIONÄR Nr. 47/20

Andreas Deutsch stellt zusammen mit Martin Weiß die wichtigsten Themen daraus vor. Die Titelstory lautet: "Neuer Kaufrausch - Favoritenwechsel durch Covid-Impfstoff". BioNTech hat mit der Ankündigung, in Kürze einen Antrag auf FDA-Zulassung eines Impfstoffes zu stellen, die Märkte befeuert. Das rückt neue Branchen und Unternehmen in den Fokus. Erfahren Sie in der neuen Ausgabe vo DER AKTIONÄR, wie Sie mit klugem Stock-Picking satte Gewinne einfahren.