"Die Konsolidierung verläuft in einer bullishen Flagge. So schön es auch wäre, wenn die 1.850 Dollar halten würden, so wäre doch ein Rutsch darunter kein Beinbruch", sagt Markus Bußler.

Im Rahmen der Einzelaktien geht es unter anderem um Barrick Gold. Ein Beitrag in einem Social Media Portal hat den Konzern verärgert. Hier wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, CEO Mark Bristow habe etwas damit zu tun, dass es in Papua-Neuguinea ein Misstrauensvotum gegen den regierenden Premierminister geben soll. Der Konzern will rechtliche Schritte einleiten. Dazu gab es in zum Wochenauftakt eine riesige Übernahme in Westafrika. Endeavour Mining will sich Teranga Gold einverleiben. Damit würde ein Produzent mit einer jährlichen Produktion von 1,5 Millionen Unzen entstehen. Ein Guter Deal? "Hier wächst zusammen, was zusammenpasst." Weitere Themen in dem Video sind die Bohrresultate von Integra Resources und Karora Resources.

