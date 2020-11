Der DAX konnte dieser Dow-Rekordjagd zwar nicht so ganz folgen, unfreundlich war die Stimmung am Markt aber trotzdem nicht. Wie die Börse auf die anlaufende Amtsübergabe an den neuen US-Präsidenten reagierte, wie der DAX in Zukunft aussehen dürfte und was bei einigen Einzelwerten los war, darüber sprechen Franziska Schimke und Viola Grebe in dieser Ausgabe von "Die Woche".