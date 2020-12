Kommt jetzt die Durststrecke? - die 16-Wochen-Strategie

Der November war für den Dax der stärkste Monat seit 2009. Der Leitindex legt rund 15% zu. War das schon die Weihnachtsrally oder kommt da noch mehr? Was es mit der 16-Wochen-Strategie auf sich hat und ob die besten Zeiten jetzt vorbei sind, erfahren Sie in diesem Interview mit Thomas Gebert, Gebert Brief.