Das sind erwartet Sie laut dem Online-Broker Flatex noch in diesem Jahr.

Kalendarischer Winteranfang und der Dax scheint direkt in die Weihnachtsrally überzugehen. Zum Auftakt in den Dezember knackt der Leitindex das Impfstoff-Hoch bei 13.300 Punkten. Was jetzt auf die Anleger zukommt und welche Termine Sie kennen müssen, erfahren Sie in diesem Interview mit Kristian Volaric von Flatex.