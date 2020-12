In dieser Woche wurden bereits ein paar Übernahmen in der US-Techbranche bekannt. So wird Facebook Kustomer kaufen und Salesforce wird Slack übernehmen. Wie Andreas Lipkow die Deals beurteilt, erfahren Sie im folgenden Interview.

Außerdem geht es um das Ende der Brexit-Übergangsfrist, um Tesla und mögliche Fusionen und um den Ölpreis.