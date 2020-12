Ruhiger DAX erwartet, Dow Jones vor 30.000, Sparzwang bei Continental, Hilfen für TUI, Tesla-Ideen

Im Marktgespräch der LS-Exchange am 3.12. sehen wir einen ruhigen #DAX, der erneut an der Zone um 13.300 notiert. Die Widerstände sind markant, so dass hier bisher keine Fortsetzung der November-Rally erfolgen konnte.

Selbiges Chartbild ist im #DowJones zu zu sehen. Hier bremst die 30.000er-Marke deutlich ein.