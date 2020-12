Die Angst vor Zöllen gegenüber der EU schwindet mit dem US-Wahlergebniss -.Die Folge: Ein Boom am Rohstoffmarkt. Wie Sie davon profitieren, welche Aktien daraufhin anspringen und weshalb Sie in 2020 mit einer schwarzen Null zufrieden sein sollte, erfahren Sie in diesem Interview mit Christoph Zwermann von Zwermann Financial.