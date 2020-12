Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von BioNTech. Für den entwickelten Impfstoff erfolgte bereits die Zulassung in Großbritannien, bereits in der kommenden Woche sollen 800.000 Impfdosen verfügbar sein. Es stehen außerdem noch die Zulassungsentscheidungen für den Corona-Impfstoff in den USA und der EU aus. Bei den Verkäufen steht TUI auf dem zweiten Platz. Der Staat greift dem angeschlagenen Touristikkonzern zum dritten Mal finanziell unter die Arme. Nun haben sich zahlreiche Analysten ihrer Einschätzungen noch mal vorgenommen.