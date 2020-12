Brexit weiter im Fokus, Impfstoff-Aktien volatil, Hype um Doordash, Facebook im Visier: LS-X Morgen

Im Marktgespräch der LS-Exchange zum Handelsauftakt am EZB-Tag den 10.12. blicken wir auf den gestrigen #DAX, der aus der Range ausgebrochen ist. Kann dies bestätigt werden im heutigen Handel? Zudem ist das Thema #Brexit noch immer am Marktaktiv, so …