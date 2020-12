Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Harter Lockdown - hat die Politik versagt? (Angststrategie und Ankündigung) Der zweite harte Lockdown ist, wie erwartet, da und wird auch nicht am 10. Januar vorbei sein. Was das für unsere Wirtschaft, für euer Geld bedeutet, wie schlimm die Rezession wird und was ich für einen Ausblick für 2021 erwarte heute im Video.