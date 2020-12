Unser Jahresrückblick 2020 bei "Die Woche"

Corona-Pandemie, Lockdown, Börsen-Absturz, ein negativer Öl-Preis, Wahl in den USA...an Themen mangelte es nicht in diesem Jahr. Patrick Dewayne und Viola Grebe werfen einen Blick zurück auf die Ereignisse des Börsenjahres 2020. Außerdem gibt es noch eine Übersicht, welche Termine in der Weihnachtswoche anstehen, bevor es langsam in Richtung Jahresende geht.