Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Apple-Aktie. Der iPhone-Hersteller will ab 2024 eigene selbstfahrende Elektroautos auf die Straße bringen. Bei den Verkäufen steht Nel im Mittelpunkt. Dem Konzern könnten sich neue Möglichkeiten in den USA erschließen. Kalifornien will in Wasserstofftankstellen investieren.