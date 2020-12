Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Markus Krall: „Gold ist eine ultimative Rückversicherung!“ Ep.1 Unser Special "Investieren in der Pandemie" startet und zum Auftakt bieten wir euch dieses unfassbar kurzweilige Interview mit Markus Krall. Wie investiert Markus Krall in der Pandemie? Was sind seine Empfehlungen und wie denkt er über Aktien, Anleihen, Immobilien. Edelmetalle und Bitcoin?