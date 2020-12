Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Grant Williams: The Endgame of our money - das monetäre Endspiel (Ep. 3) Wir sind im Endspiel! Im Endspiel der Notenbanken, im Endspiel des Geldsystems und sogar im Endspiel des gesamten Systems. Grant Williams (Ex-Banker und Investor) sieht das ebenso und zeigt im Gespräch mit Marc auf, was er erwartet, wo wir im Zyklus stehen und wie er investiert.