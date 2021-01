Start in das Börsenjahr mit der LS-X und einem Fazit zu DAX, Goldpreis, Bitcoin, Notenbanken

Zum Jahresstart 2021 an der Börse möchten wir uns noch einmal über die Performance von #DAX, #Dow und den Rohstoffen austauschen. Zusammen mit Ingmar Königshofen schaut Andreas Bernstein auf die Performance der einzelnen Indizes, der Rohstoffe und die Bilanzen der Notenbanken.

Wo kommt das Geld her und wie aktiv sind die Notenbanken international? Wir diskutieren in dem Zusammenhang das Chartbild vom #EURUSD und die mögliche Entwicklung in 2012. Welchen Einfluss hat das BIP auf diese Entwicklung?