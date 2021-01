Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Lebensversicherung jetzt verkaufen? (VAG §314) Die Lebensversicherung ist es Deutschen liebstes Investment für die Altersvorsorge. 1 Billion Euro liegt bei den Versicherungsgesellschaften und jedes Jahr kommen weitere 90 Milliarden Euro hinzu. Aber der Garantiezins schmilzt seit Jahren dahin und immer mehr Versicherungen stehen mit dem Rücke zur Wand und drohen zu kippen. Welche Versicherungen das sind, was ich mit meinen Versicherungen gemacht habe und was ich euch empfehle sehr ihr heute in einer neuen Folge finanzielle Intelligenz.