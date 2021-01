Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Michael Saylor: Bitcoin der perfekte Schutz vor Inflation! Mehr Firmen werden Bitcoin kaufen (Ep.4) Michael Saylor ist der erste Vorstand der mit seiner Firma (Microstrategy) Geld in Bitcoin investiert hat. Nicht nur hat er 425 Million Dollar der Firmenreserven in Bitcoin konvertiert sondern er hat sogar noch 650 Millionen Dollar am Kapitalmarkt durch Unternehmensanleihen zu 0,75 % aufgenommen und diese dann komplett in Bitcoin investiert. Was treibt ihn an? Was ist seine Intention? Und wie ist sein Ausblick?