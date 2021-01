DAX-Eröffnung nach Abprall am Rekordhoch, TUI-Hilfen genehmigt, Evotec und Dialog mit News

Im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange analysieren wir die Bewegung des #DAX nach dem neuen Rekordhoch am Montag. Hier gab es einen starken Jahresstart, der jedoch am Nachmittag abverkauft wurde. Was waren die Gründe dafür?

Zusammen mit unserem Händler schauen wir daher auf das mittelfristige Chartbild und die ersten vorbörslichen Kurse. Eine Rolle spielt sicherlich auch der Lockdown, welcher in Deutschland heute womöglich noch verlängert und in England bereits verschärft worden ist.