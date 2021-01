Und praktisch alle Vorabzahlen sehen ordentlich bis sehr gut aus. Vor allem die mittelgroßen und kleineren Produzenten haben starke Produktionszahlen vorgelegt. Doch die Aktien interessiert das aktuell nicht.

"Wir sind einmal mehr in einer Phase, in der der Markt alles Positive ausblendet", sagt Markus Bußler. Das sei nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren. Gold unterliege starken Zyklen. Und aktuell habe die schier endlose Seitwärtsphase dafür gesorgt, dass die Lust auf Goldaktien mal wieder gen 0 gehe. Auch gute Nachrichten wie von Kirkland Lake Gold rufen aktuell keine Kursreaktion hervor. Das vierte Quartal sei erneut ein starkes Quartal gewesen, alle drei Kernminen hätten ihr bestes Ergebnis des Jahres im vierten Quartal erzielt. Dennoch: Charttechnisch ist und bleibt die Aktien angeschlagen. Das gleiche gilt etwa auch für Endeavour Mining. Der Konzern spricht selbst von einem starken vierten Quartal. Endeavour ist von einer Netto-Schulden- in eine Netto-Cash-Position gewechselt und kündigt die erste Dividendenzahlung an. Doch im Kurs macht sich das nicht bemerkbar. Auch Newmont konnte gestern nur leicht zulegen, nachdem der Konzern ein großes Aktienrückkaufprogramm aufgelegt hat. "Wenn ein Tech-Konzern so etwas ankündigen würde, wäre die Meldung wohl aktuell gut für zehn Prozent Plus", sagt Markus Bußler. Doch bei Goldkonzernen tue sich hier aktuell wenig.