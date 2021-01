LS-X Asia-Spezial mit Xiaomi, Geely, BYD, Tencent, Alibaba, Apple und Krypto-Ranking zur KW3/2021

Zum Wochenausklang der dritten Handelswoche im Jahr 2021 analysieren wir die internationalen Aktienmärkte und blicken auf die Veränderungen am Kryptomarkt. Welche digitalen Währungen hatten hier in jüngster Zeit die "Nase vorn" und wie vollzog sich die Vola im #Bitcoin in der letzten Woche?

Schwerpunktthema sind in dieser Woche die asiatischen Märkte, nicht nur wegen der guten Performance, sondern auch wegen den Meldungen aus den USA.